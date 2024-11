Juanjo Puigcorbé: El retorn d’un gran a 'Somnis de llibertat'

Amb més de 50 anys de carrera, Juanjo Puigcorbé és un dels actors més destacats en la indústria audiovisual espanyola. La seua incorporació a Sueños de llibertat, l’exitosa sèrie d’Antena 3, ha estat una de les decisions més aplaudides pels seguidors de la ficció. Interpretant el senyor Pedro, ha causat un gran impacte tant en la família De la Reina com en els espectadors, que ja s’aventuren a fer teories sobre el seu enigmàtic paper.

L’actor no amaga la seua gratitud per haver estat part d’aquest projecte: “Em van trucar de la productora per oferir-me un personatge únic, una cosa que realment volien que interpretés. Quan em van contactar, la sèrie ja s’havia consolidat com a líder d’audiència, i no podia rebutjar-lo. Estic agraït d’haver pogut formar part d’aquest èxit”, comenta.

Juanjo Puigcorbé deixa clar que el senyor Pedro no és el moralista que alguns imaginaven. “És un home pragmàtic, que sempre està buscant com aprofitar cada oportunitat que se li presenta. Per a ell, els negocis són el primer, i els sentiments queden a segon pla”, explica l’actor. No obstant, als pròxims capítols, el personatge experimentarà un gir inesperat que revelarà un costat més profund i humà, que encara no ha estat mostrat.

Somnis de llibertat rodatge

Encara que la seua interpretació del senyor Pedro ha estat aclamada, Juanjo assegura que no té res en comú amb el seu personatge. “Ens distanciem completament. Tanmateix, hi ha una curiosa coincidència. Mentre gravava Somnis de llibertat, estava treballant en una obra de teatre titulada Roca negra, on interpreto un pare amb una relació difícil amb la seua filla. El curiós és que en ambdues històries, el meu personatge s’enfronta al remordiment per no haver dedicat prou temps als seus fills”, reflexiona l’actor.

La participació de Juanjo Puigcorbé en Somnis de llibertat marca una fita en la seua carrera. Amb el seu talent intacte, ha aconseguit enriquir la trama de la sèrie i consolidar-se com un dels grans actors de la televisió espanyola. A mesura que avancen els capítols, els seguidors de la sèrie continuen gaudint de la seua increïble interpretació, mentre es pregunten què més sorpreses els oferirà el seu personatge.