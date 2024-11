Dulce revela un fosc episodi en la vida d’Isa Pantoja: "Ningú no va fer res per ajudar-la"

El plató de Festa, presentat per Emma García, ha estat testimoni de noves revelacions de Dulce, l’exmainadera d’Isa Pantoja. Fa unes setmanes, Dulce va explicar en De divendres un dur episodi viscut per Isa, on va assegurar que Isabel Pantoja li va tallar els cabells de forma agressiva a la seua filla per evitar que sortís de casa. Isa va confirmar aquesta versió a Vamos a ver, programa en el qual col·labora, però el cas ha fet un nou gir amb la intervenció de Dulce en directe, qui va afegir més detalls impactants.

Durant el programa, es va rescatar un vídeo de 2014 de Caçapapallones, on Isa relatava que en una ocasió es va tallar els cabells ella mateixa, provocant l’enuig de la seua mare. Alguns col·laboradors van interpretar aquest vídeo com una contradicció del relat actual. Tanmateix, figures com Omar Suárez i Alèxia Rivas van sortir en defensa d’Isa, assenyalant que el vídeo podria referir-se a un altre moment, quan tenia set anys, i no a l’incident ocorregut als 17.

Molesta amb els dubtes generats, Dulce va intervenir en directe per aclarir el succeït. Segons la seua versió, l’episodi va ser molt més greu del que es coneix: "La seua mare li va tallar els cabells per força. Jo vaig intentar intervenir, però ella em va amenaçar amb unes tisores. Ningú no va fer res per ajudar", va afirmar. Dulce va assegurar que no va denunciar el cas en el seu moment per evitar causar més dany emocional a Isa.

La tensió al plató va augmentar quan Dulce va criticar els col·laboradors per posar en dubte l’experiència d’Isa: "Qüestionar una víctima com la meua nena és dolorós. Em dol escoltar aquestes coses", va afegir amb fermesa.

El programa també va recuperar el testimoni de Diego Gómez, exparella d’Isabel Pantoja, que va ser present durant la infància d’Isa. Segons va comentar Marisa Martín Blázquez, Gómez va assenyalar que la relació entre Isabel i la seua filla va començar a deteriorar-se amb l’arribada d’Agustín Pantoja, germà de l’artista. A partir d’aquell moment, Isa hauria començat a patir insolències i tensions familiars, afectant greument la convivència.

Després d’escoltar a Dulce, Emma García no va ocultar la seua sorpresa: "Em sento esgarrifada per la qual cosa acabo d’escoltar", va expressar la presentadora. Dulce va respondre amb emoció: "Si per a tu és impactant, imagina com ho és per a mi, que el vaig viure i vaig haver de callar durant tant temps."