Bake Off: Famosos al forn torna a RTVE amb aquests concursants

RTVE està llesta per encendre els fogons amb la segona temporada de Bake Off: Famosos al forn, l’exitós concurs de rebosteria que busca el millor pastisser entre els famosos. Con Paula Vázquez com a presentadora, aquest programa promet entreteniment, humor i talent culinari. Catorze celebritats de diferents àmbits s’enfrontaran a una sèrie de reptes on la creativitat i el sabor seran essencials.

La llista de participants inclou noms que prometen donar molt joc. Cantants, actors, periodistes i esportistes, entre d’altres, s’han posat el davantal per a aquesta nova aventura. Entre els concursants destaquen Yurena, Isabel Gemio, Carmen Morales, Cristina Tárrega, María Adánez i Nagore Robles. A més, se sumen el dissenyador Cósima Ramírez, el pilot de motociclisme Pol Espargaró, l’actor Mario Marzo i el vident Maestro Joao. Completen el grup el torero Finito de Còrdova, el presentador Víctor Sandoval i el cantant Mario Jefferson.

El programa comptarà amb un jurat d’experts de primer nivell: Paco Roncero, xef reconegut internacionalment; Eva Arguiñano, una de les grans referències en rebosteria; i Damián Betular, pastisser de renom. Ells decidiran qui mereix avançar cada setmana i posaran a prova els concursants amb desafiaments cada vegada més complexos.

Bake Off

El guanyador tindrà l’oportunitat de donar el seu premi a una ONG, seguint l’esperit de la primera edició, on Ana Boyer es va coronar com la millor pastissera. L’èxit de la temporada anterior, que va assolir un 12,9% de quota de pantalla i més de 3,1 milions d’espectadors, deixa el llistó alt, però tot apunta que aquest any les emocions estaran a flor de pell.