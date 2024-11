Per primera vegada, dos actrius, Leonor Watling i Maribel Verdú conduiran la Gala dels Goya 2025

Maribel Verdú i Leonor Watling seran els encarregats de presentar la 39a edició de la gala dels Goya, que se celebrarà en Granada el 8 de febrer de 2024, segons va anunciar l’Acadèmia de Cine en un comunicat.

Per primera vegada en la història dels premis, dos actrius compartiran la tasca de ser les amfitriones de l’esdeveniment, una cosa que marca un precedent en la història dels Goya. Aquesta edició promet ser especial, amb Verdú i Watling al comandament d’una de les nits més importants del cine espanyol.

Maribel Verdú és una de les grans figures del cine espanyol, amb una trajectòria que inclou més de 80 pel·lícules. Ha treballat amb alguns dels directors més importants del cine internacional, com Montxo Armendáriz, Fernando Trueba, Alfonso Cuarón i fins Francis Ford Coppola. Ha guanyat dos premis Goya, pels seus papers a Siete taules de billar francès i Blancaneu, encara que ha estat nominada en un total d’11 ocasions. L’Acadèmia també l’ha reconegut amb el Premi Nacional de Cine en 2008 i la Medalla d’Or. Encara que ha treballat també en televisió i teatre, el cine ha estat el seu camp principal.

Imatge de la Gala dels Goya 2024RTVE

Per la seua part, Leonor Watling, que ha destacat per la seua versatilitat, ha treballat amb directors de renom com Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Bigas Luna i Cesc Gay. En la seua carrera cinematogràfica, ha rebut dos nominacions als Goya, per La hora dels valents i A la meua mare li agraden les dones . A més de la seua carrera actoral, Watling és la vocalista i lletrista del grup Marlango, una faceta que ha combinat amb la seua carrera en el cine durant els últims 20 anys. Recentment, va estrenar Anatema, una pel·lícula de terror.

Les dos actrius han expressat el seu entusiasme per l’oportunitat de presentar els premis Goya. Verdú ha comentat que, a més de ser amigues, comparteixen la mateixa energia i la mateixa visió de l’ofici, la qual cosa promet una gala plena de gaudi per a elles i per al públic. "Ens proposem disfrutar i fer que la gent que ens vegi també gaudi", ha afegit. Per la seua part, Watling ha fet broma dient: "Que la força (i bons guionistes) ens acompanyin!"