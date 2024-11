Silvia Abril en la seua visita a 'El Hormiguero': "És un tema de merda, però és fonamental"

Silvia Abril va ser la convidada especial en el programa, amb motiu de la seua desena aparició, el que li va permetre ingressar a l’exclusiu Club Platí. Per celebrar aquest assoliment, l’actriu va arribar al plató en un cotxe descapotable, mentre Pablo Motos li entregava la Targeta Platí i projectava un vídeo amb els moments més destacats de les seues visites anteriors. Abril, coneguda pel seu gran carisma, va aportar una energia fresca i relaxada, creant un ambient divertit durant tota l’entrevista. La seua habilitat per connectar amb Motos i amb l’audiència, fins i tot quan es tracten temes poc convencionals, és sempre un èxit.

En la conversa, Silvia va compartir detalls sobre el seu nou projecte, Mamen Mayo, una comèdia de vuit episodis de 30 minuts. Malgrat que la sèrie té un enfocament còmic, cada capítol té un toc emocional al final. "És una comèdia més refinada per a mi, ja que solc ser bastant gamberra, però en aquesta ocasió estic una mica més continguda", va confessar l’actriu. L’elenc està compost per Pablo Capuz, Mona Martínez i Clara Sanz, amb actors convidats en cada episodi, que aborden diferents casos de mediació relacionats amb herències.

Pablo Motos, curiós, va aprofitar l’ocasió per preguntar-li si també és una bona mediadora en la seua vida personal, posant com a exemple un possible desacord amb el seu marit, Andreu Buenafuente, sobre quin programa veure a la televisió. Silvia, entre rialles, va respondre: "Sí, cedeixo fàcilment. Bo, no, el meu noi sempre cedeix primer, la veritat".

Silvia Abril

L’entrevista va fer un gir inesperat quan Pablo va esmentar el peculiar interès de Silvia per un tema poc convencional: la caca. Amb complicitat, Motos va fer broma sobre la fascinació de l’actriu per aquest tema, i Silvia no va dubtar a seguir-lo el joc. "És un tema de merda, però és fonamental", va assegurar, abans d’oferir una veritable lliçó sobre com la caca reflecteix aspectes importants de la nostra salut. Segons Silvia, les nostres deposicions ens donen més informació sobre el nostre benestar que moltes altres dades, com els que recopila Google o els algoritmes. L’audiència va quedar sorpresa per la seua perspectiva tan divertida i original sobre aquest tema.