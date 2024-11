'Revuelta' històrica a la televisió: El Hormiguero guanya a la TV i Broncano rebenta les xarxes

En una jornada sense precedents a la televisió espanyola, l’enfrontament obert entre els presentadors David Broncano i Pablo Motos ha generat un impacte massiu en les audiències, tant en televisió com a les xarxes socials. El programa El Hormiguero va aconseguir superar en share La Revuelta, que va haver d’acabar abans de temps a causa del polèmic veto.

Encara que El Hormiguero es va imposar per un estret marge a la televisió convencional, amb un 14,2% de share davant el 13,9% de La Revuelta, la veritable revolució es va produir a les xarxes socials. El vídeo de la crítica i explicació de David Broncano sobre l’incident es va viralitzar de manera extraordinària, acumulant més de 15 milions de visualitzacions a X (Twitter) i 5 milions a Instagram en tan sols 12 hores. En total, 20 milions de visualitzacions.

Aquí explicació del que ha passat avui. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revolta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Una polèmica que es fa viral

La resposta del públic a les xarxes socials va ser aclaparadora. El vídeo de Broncano va rebre més de 50.000 comparticions, 6.000 comentaris i 100.000 likes a X (Twitter), amb una aclaparadora majoria d’opinions favorables i de suport al presentador. A Instagram, el mateix vídeo va aconseguir 250.000 likes i 10.000 comentaris, també amb un to predominant i majorment positiu.

D’altra banda, la resposta d’El Hormiguero a la polèmica, qualificant-la com "un malentès sense importància", va generar una reacció majoritàriament negativa a les xarxes. El seu missatge a X (Twitter) va rebre més de 10.000 comentaris, majoritàriament crítics amb el programa. La reputació digital del programa, per terra.

En to jocós, el perfil de RTVE va assegurar a X que la brama del cérvol va ser líder en el target de 13 a 44 anys.

| La Revolta (@LaRevuelta_TVE) |



La brama del cérvol va ser líder en el target de 13 a 44 anys pic.twitter.com/foSaJlp7or — RTVE Comunicació i Participació (@RTVE_Com) November 22, 2024

El poder de les xarxes socials

Si bé El Hormiguero es va imposar per un marge mínim en termes de share televisiu, la repercussió global de la polèmica a les xarxes socials va ser molt més gran. El vídeo de Broncano criticant els vetos d’El Hormiguero va acumular més de 20 milions de visualitzacions en total, una xifra que multiplica per deu l’audiència televisiva del programa de Pablo Motos.

Aquest fet posa de manifest el creixent poder de les plataformes digitals i la seua capacitat per amplificar i difondre continguts més enllà dels mitjans tradicionals. La resposta massiva i majoritàriament favorable del públic online mostra com les xarxes socials poden convertir-se en un termòmetre de l’opinió pública i en un altaveu per a denúncies i crítiques.

Un precedent a la televisió espanyola

L’enfrontament entre David Broncano i Pablo Motos, així com les pressions exercides per El Hormiguero per aconseguir convidats en exclusiva, no és una cosa nova en el panorama televisiu espanyol, tal com han denunciat altres programes arran d’aquesta polèmica. Tanmateix, l’impacte sense precedents que ha tingut aquest incident a les xarxes socials estableix un important precedent.

La polèmica ha posat sobre la taula qüestions com l’ètica en la competència entre programes, la llibertat dels convidats per triar en quins espais aparèixer i el creixent poder de les audiències online per influir en l’opinió pública i a la presa de decisions dels mitjans.

La revolta històrica viscuda a la televisió espanyola, amb l’enfrontament entre David Broncano i Pablo Motos com a protagonistes, ha demostrat l’enorme poder de les xarxes socials per amplificar i viralitzar continguts. La polèmica ha generat un debat sobre les pràctiques en la competència televisiva i ha posat de manifest el creixent paper de les audiències online en la conformació de l’opinió pública. Aquest incident estableix un precedent i obre nous interrogants sobre el futur de la televisió en l’era digital.