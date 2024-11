La protecció del parc natural del cap de Creus, a '30 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i la plataforma 3Cat estrenen aquesta nit El mar, en suspens de 30 minuts. El documental aborda les reserves marines del litoral català, aquelles que són objecte de massificació turística, excés d’embarcacions, sobrepesca i activitats furtives. El parc natural del cap de Creus no disposa de cap pla amb les normes de protecció de la part marina, una situació molt diferent de la primera reserva marina d’Europa, l’illa de Port-Cros, a la costa blava francesa, que es va declarar àrea marina protegida a la dècada dels seixanta. D’aquesta manera, el cap de Creus només té 19 hectàrees de protecció estricta a l’illa de S’Encalladora, una reserva on no es pot pescar ni tampoc fer cap activitat. Així mateix, els científics parlaran dels resultats de protegir les reserves marines i de cuidar, com si fos un tresor, la biodiversitat d’aquestes zones.