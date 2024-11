Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sexta estrenarà avui a les 22.30 h El piano, un concurs musical presentat per Ruth Lorenzo. Pablo López i Mika seran els jutges que buscaran el millor pianista en un format que barrejarà les històries dels participants amb la passió per la música. Els concursants seran aficionats que no sabran que les seues actuacions estan sent seguides.