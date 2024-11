El making of de les cançons de La Marató i 'Col·lapse', a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emet avui a les 20.05 hores el programa especial Cançons per no oblidar, el disc de La Marató. Es tracta d’un documental que mostrarà el making of del disc de La Marató 2024, que surt demà a la venda amb el diari SEGRE, i mostra com 1.700 intèrprets d’àmbits, gèneres, orígens i llengües diferents s’uneixen per mostrar la seua solidaritat a través de la música en català. A més, també repassarà els 20 anys dels discos que s’han compost per a aquest projecte, recordant artistes i cançons que han marcat aquesta gran iniciativa. D’altra banda, a les 22.05 hores, Col·lapse, amb Ricard Ustrell al capdavant, entrevistarà l’exfutbolista i exentrenador neerlandès Louis van Gaal, el dibuixant satíric Òscar Nebrada, l’exlletrat Joaquín Urias i els periodistes José María Olmo i Carles Costa, i també hi seran Les Mamarazzis.