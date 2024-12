Els perills de l'intrusisme laboral per a la salut, a '30 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

30 minuts de TV3 estrena aquesta nit Intrusisme: La salut en perill, un documental que aborda el problema de l’intrusisme laboral al món sanitari i les conseqüències que pot patir la població. L’intrusisme és una realitat en la qual viuen diàriament molts treballadors com els òptics optometristes que denuncien les pràctiques dels educadors visuals naturals, que asseguren que poden millorar els problemes de la vista amb el mètode Bates, o la situació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, que ha rebut prop d’un centenar de denúncies durant els últims anys.

A través de testimonis i especialistes, el reportatge aborda quines són les intromissions professionals en diferents àmbits sanitaris, com impacten en la salut de les persones i també mostrarà com l’intrusisme s’estén greument per les xarxes socials.