'Nits sense ficció' se suma a La Marató amb el documental 'Respira, mama'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nits sense ficció, el programa d’investigació de TV3, se suma aquesta nit (a les 22.05 hores) a la iniciativa solidària La Marató amb l’emissió del documental Respira, mama. Es tracta d’una coproducció d’Alba Sotorra i 3Cat que explica la història de la Meri i la seua filla Nina, una nena amb una anomalia genètica que la desprotegeix de malalties pulmonars i la posa en perill davant de la invisible amenaça de l’aire contaminat de ciutats com la seua, Barcelona. La Meri busca respostes i es posa en contacte amb experts i altres famílies amb problemes similars. Prèviament, TV3 emetrà (20.00 h) l’especial La nit de Santa Llúcia des del Teatre Nacional de Catalunya. Organitzada per Òmnium, és la festa de les Lletres Catalanes, un esdeveniment en el qual s’entreguen alguns dels premis més rellevants de la literatura del país, com el Sant Jordi de novel·la.