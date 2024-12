Sonia Martínez, figura destacada de la televisió als anys 80, va conquerir el públic amb el seu carisma en programes com 3, 2, 1... contacte i Dabadabadá, a més de sorprendre en el cine amb títols com a Epíleg o Gosses de carrer. Tanmateix, un escàndol inesperat va truncar la seua brillant trajectòria, marcant un abans i un després en la seua vida.

En ple rodatge d’una sèrie a Eivissa, unes fotografies de Sonia en topless, publicades en una coneguda revista, van desencadenar una polèmica que la va portar a perdre el seu lloc en TVE. A partir d’allà, la seua vida va fer un gir dràstic. L’addicció a l’heroïna i un diagnòstic del VIH van deteriorar la seua salut i la van allunyar de les càmeres. El 1994, amb només 38 anys, Sonia Martínez va morir a causa de la SIDA, deixant un llegat de talent i una història marcada pel dolor i la lluita.

Trenta anys després, TVE recupera la seua memòria amb el documental La última nit de Sonia Martínez, un relat íntim i emotiu sobre la seua vida. Ja disponible en RTVE Play avui s’emetrà en La 2 a les 22.00h. Aquesta obra ofereix una visió profunda de la persona darrere de la fama.

Sonia Martínez

Entre els testimonis més destacats hi ha els d’Irene Martínez, la seua germana, i Hugo Padilla, el seu fill, que comparteixen detalls inèdits de la seua vida. Personalitats com Pepe Carabias, Charo Reina i Nieves Herrero també aporten la seua perspectiva sobre l’impacte de Sonia a la televisió espanyola.

El documental inclou una commovedora versió de Bailando fins morir de Tino Casal, interpretada per Nebulossa, que encapsula l’esperit d’aquest homenatge. Més enllà del seu tràgic final, Sonia Martínez continua sent recordada com una dona valenta, talentosa i única, el llegat de la qual continua inspirant.

Aquest tribut no només honra la seua figura, sinó que convida a reflexionar sobre els desafiaments de la fama i les injustícies que enfronten moltes figures públiques. Un homenatge necessari per a una estrella que mai no va deixar de brillar.