Avui primer especial de Bàrbara en Telecinco, després de l’acord milionari que inclou la seua filla

Bárbara Rey ha donat un cop mestre en segellar un acord amb Mediaset després d’una disputa legal per comentaris sobre la seua vida privada. La negociació, que va incloure una demanda per un milió d’euros, ha resultat en un contracte que inicia amb una xifra de sis dígits i obre la porta a projectes futurs si compleixen les expectatives.

El primer fruit d’aquest pacte serà un especial televisiu titulat Bárbara Rey, la meua veritat, programat per avui, 9 de desembre en horari de màxima audiència. Aquest espai, conduït per Santi Acosta i Beatriz Archidona, promet abordar els moments més durs de la seua vida recent. Des de la filtració de material privat amb el rei Juan Carlos I fins les seues tensions amb el seu fill, Ángel Cristo Jr., el programa promet impactar amb les seues revelacions.

En aquesta entrevista, Bárbara parlarà de la seua relació amb el rei emèrit, els rumors de xantatges i les disputes familiars que han marcat la seua trajectòria pública. Mediaset planeja estendre aquesta proposta a una sèrie de programes, confiant que les històries de Bárbara mantindran el públic enganxat.

Barbés Rei i Sofía Cristo

Un punt essencial de l’acord inclou la seua filla, Sofía Cristo. Bárbara es va assegurar que Sofia obtingués el seu propi contracte a la cadena com a part del tracte. Aquest canvi ja ha provocat moviments, com la seua sortida d’Espill Públic d’Antena 3. Encara que els detalls de la seua incorporació no estan definits, Mediaset avalua incloure-la en projectes diversos, des de programes matutins fins formats inèdits.

Encara que Sofia va descartar participar en realities, aquesta oportunitat pot obrir-li noves portes en televisió, consolidant la seua carrera en el medi.

Amb aquesta negociació, Bárbara no només assegura una posició destacada en el panorama televisiu, sinó que també impulsa la trajectòria de la seua filla al competitiu món de la televisió. Aquest acord reforça el seu paper com una figura influent que sap convertir la seua història en un fenomen mediàtic.