Jessica Bueno trenca el seu silenci: "Vaig haver de començar de zero pels meus fills"

Jessica Bueno ha decidit parlar obertament sobre la seua relació amb Jota Peleteiro, marcant un abans i un després en la seua discreta vida personal. En una recent entrevista en De viernes, l’influencer va compartir detalls dels desafiaments que va enfrontar durant i després del seu matrimoni amb l’exfutbolista, assegurant que els seus fills han estat la seua principal motivació per superar les dificultats.

Després d’anys evitant parlar de la seua vida privada, Jessica no ha callat més. "Em sentia desemparada, sola, com si m’haguessin tirat a les escombraries", va confessar en recordar la ruptura amb Peleteiro, marcada pel dolor i una infidelitat que va ser el detonant. Va assegurar que la falta de suport econòmic i emocional la va empènyer a prendre decisions dràstiques per al benestar dels seus fills.

Jessica va relatar que, després del divorci, el seu ex va deixar de complir els acords pactats, com la manutenció, el lloguer del seu habitatge i l’escolaritat dels petits. Aquesta situació la va obligar a mudar-se a Sevilla, on va comptar amb el suport de la seua família. "Vaig arribar a un punt on no podia més. Els meus fills necessitaven estabilitat, i jo també", va explicar.

L’exmodel també va parlar sobre els sacrificis que va fer durant la seua relació, assegurant que va deixar de banda la seua vida professional i personal per donar suport a la carrera de Jota. "Em vaig centrar moltíssim en ell, deixant la meua vida enrere", va afirmar. Tanmateix, quan va intentar reprendre la seua independència, va rebre un ultimàtum. "Em va dir que parés o la relació s’acabava. I jo vaig parar", va recordar amb pesar.

Jessica bo i família

Jessica va explicar com fins i tot en moments clau, com el naixement del seu segon fill, es va sentir sola. "Vaig estar sola a l’hospital, i quan vaig tornar a casa, ell estava amb un tatuador", va compartir, visiblement afectada.

El canvi a Sevilla no va estar exempt de conflictes. Jota va interposar una denúncia contra Jessica per mudar-se amb els nens, al·legant que l’acord de divorci estipulava que havien de romandre a Bilbao. Malgrat això, els tribunals van donar la raó a Jessica.

En el dia d’avui, Bueno assegura que la seua prioritat són els seus fills i que està construint una nova vida lluny de les dificultats del passat. "Al final, envoltada de la meua família, puc trobar la pau que tant necessitava", va concloure.