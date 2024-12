Dabiz Muñoz se sincera en UniverXO, el nou docusèrie de Netflix que estarà disponible el proper 20 de desembre. En aquesta producció de cinc capítols, el xef espanyol obre les portes de la seua vida professional i personal, explorant els dilemes que enfronten els qui dediquen la seua vida a l’excel·lència culinària. Cristina Pedroche, la seua companya de vida, juga un paper clau, com demostra una frase del tràiler: "És el restaurant dels seus somnis, amb el qual ell somiava quan tenia 12 anys."

Durant 18 anys, DiverXO ha estat el centre del seu món, però ara Dabiz reflexiona sobre el seu futur. En la sèrie, confessa que està considerant fer un gir en la seua vida. "No sé si em ve de gust canviar una mica d’enfocament vital", comparteix, mostrant una faceta més vulnerable i humana. Aquest enfocament permet a l’audiència connectar amb les preguntes que el xef es planteja: és possible trobar un balanç entre èxit professional i felicitat personal?

Les respostes no són fàcils, però al llarg del docusèrie, Dabiz compta amb el suport de col·legues com René Redzepi, Ricard Camarena, Gastón Acurio i Andoni Luis Aduriz. Les seues converses reflecteixen els reptes comuns dels grans xefs: la pressió per reinventar-se, la por del fracàs i la necessitat de no perdre el rumb personal. Cada intervenció aporta una visió diferent sobre com navegar al competitiu món de l’alta gastronomia.

Per descomptat, no tot és feina. La sèrie també mostra un Dabiz més proper i personal, explorant la seua relació amb Cristina Pedroche, que es converteix en el seu suport més important al mig d’aquesta muntanya russa emocional. La seua complicitat afegeix una dimensió especial a la narrativa, ressaltant la importància de l’amor i el suport mutu en els moments més difícils.

Amb una estrena que arriba just abans de les festes nadalenques, UniverXO promet inspirar els qui persegueixen els seus somnis. No només és una finestra a l’univers d’un xef amb estrella Michelin, sinó també un recordatori que darrere de l’èxit sempre hi ha dubtes, desafiaments i, sobretot, humanitat. Netflix aposta fort per una història que barreja passió, lluita i reinvenció personal.