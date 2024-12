Atresmedia suspèn 'El gran salt’ després de les acusacions d’agressió sexual contra Gervasio Deferr

Atresmedia va prendre la decisió de posposar El gran salt, sèrie basada en la trajectòria del gimnasta Gervasio Deferr. Planejada per al 17 de novembre a Atresplayer, la producció va ser retirada sense explicacions clares, deixant pas a l’estrena avançada de La ombra de la terra, liderada per Óscar Casas, el 24 de novembre.

L’ajornament va coincidir amb una publicació d’un mitjà nacional que va revelar acusacions d’abús sexual contra Gervasio Deferr. Els testimonis asseguren que els fets van ocórrer quan la víctima era menor d’edat i l’esportista ja adult, en el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

L’equip legal de la víctima va informar a Diagonal TV dels fets a finals d’octubre. La productora va notificar a Atresmedia, que va avaluar la situació abans de decidir la suspensió de l’estrena. Encara que els delictes haurien prescrit, la defensa de la víctima considera crucial visibilitzar el cas. "Vam voler que entenguessin aquesta part de la història abans de seguir endavant", va assenyalar el seu advocat.

Atresmedia va explicar que van optar per actuar preventivament per protegir la privacitat de la víctima i reafirmar el seu compromís amb causes sensibles. Van subratllar que la decisió no compromet la presumpció d’innocència de l’exgimnasta.

Gerbasio de Ferr

L’agenda promocional de la sèrie també es va veure alterada. Gervasio Deferr i Óscar Casas tenien planejada una aparició a El Hormiguero el 31 d’octubre, però el segment va ser cancel·lat en favor d’una intervenció de Belén Esteban després de la tragèdia de la DANA.

Consultat sobre les acusacions, l’exgimnasta va respondre que no tenia informació sobre això. "No sé res sobre això ni d’on ve. Estic centrat en la meua rutina i en continuar entrenant", va afirmar, sense confirmar ni desmentir els fets.

Mentre el cas genera un intens debat, El gran salt queda ajornat sense data, reflectint la complexitat d’abordar temes sensibles en la indústria audiovisual. Atresmedia manté la seua postura ferma, deixant clar que el respecte a les víctimes és prioritari.