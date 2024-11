Descubre 'Erkenci Kuş', el éxito de Can Yaman mientras esperas 'El Turco'

Can Yaman

La llegada de El Turco, la próxima gran serie de Can Yaman, está generando gran expectación, pero la espera hasta su estreno en febrero de 2025 puede ser más llevadera disfrutando de Erkenci Kuş, la serie que marcó un antes y un después en su carrera. Este clásico sigue disponible en Prime Video y es una oportunidad perfecta para redescubrir su talento.

Conocida también como Pájaro soñador, Erkenci Kuş combina a la perfección comedia romántica y drama. La historia sigue a Sanem, una joven llena de sueños, y a Can, un fotógrafo que enamora a todos con su carisma. Ambos se encuentran en una agencia de publicidad donde sus vidas cambian para siempre

El éxito de esta producción no habría sido posible sin la conexión especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, su coprotagonista. La química entre ellos no solo conquistó al público turco, sino que también traspasó fronteras, convirtiendo a Erkenci Kuş en un fenómeno internacional. Su humor, los escenarios vibrantes y una trama que engancha hicieron de esta serie una de las más queridas de los últimos años.

Erkençi Kus

Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven que sueña con ser escritora. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando debe elegir entre aceptar un matrimonio concertado o trabajar en la agencia publicitaria de su hermana Leyla. Allí conoce a Can, un hombre apasionado por la fotografía y uno de los hijos del dueño de la empresa. Lo que comienza como un encuentro casual se transforma en una historia de amor que cautiva por su frescura y emoción.

En paralelo, la espera por El Turco sigue aumentando las expectativas. En esta nueva serie histórica, Can Yaman dará vida a un enigmático guerrero otomano, en una trama cargada de acción y drama. Mientras tanto, Erkenci Kuş te invita a disfrutar del talento y el carisma de uno de los actores más destacados de la televisión turca.