Jorge Javier Vázquez critica a Pablo Motos i dona suport a David Broncano

Jorge Javier Vázquez no ha deixat dubtes sobre la seua postura en l’enfrontament mediàtic entre David Broncano i Pablo Motos. El presentador ha mostrat un suport ferm a Broncano, que recentment va denunciar pressions des d’El Hormiguero per evitar que certs convidats visitin La Revuelta abans de passar pel programa d’Antena 3.

Des del seu blog, Jorge Javier ha criticat Pablo Motos, recordant la falta d’empatia mostrada quan el seu programa Contes Xinesos va ser retirat de la graella. “No va poder dissimular el seu menyspreu perquè algú va intentar competir en una franja que creï seua per dret diví”, va escriure Jorge, subratllant el que considera un excés de territorialitat per part de Motos.

A més, el presentador de Gran Germà VIP va esmentar que Motos, temps enrere, va decidir no convidar-lo a El Hormiguero per no "encaixar en el perfil del programa". Jorge va qüestionar aquesta decisió en assenyalar que per l’espai han passat persones amb declaracions homòfobes, racistes i xenòfobes. Segons ell, Motos no només tolera aquests discursos, sinó que en ocasions els encoratja, qualificant-lo de "còmplice".

En la seua anàlisi, Jorge Javier també va carregar contra l’equip de col·laboradors del programa, qualificant-los de “gentucilla de dubtosa mena” i assegurant que no mereixen espai en televisió. A més, va aplaudir les declaracions d’antics integrants d’El Hormiguero, com Raquel Martos i Jandro, que es van posicionar a favor de Broncano.

Pablo Motos

El català també va assenyalar l’egocentrisme de Motos i la seua falta de generositat amb altres professionals. “Conec pocs companys tan poc generosos com ell”, va afirmar Jorge, deixant clar que considera la seua actitud perjudicial per al mitjà.

Jorge Javier creu que David Broncano representa una opció més fresca i moderna per al públic. Va destacar la química de l’equip de La Resistència, assenyalant que se sent més identificat amb el seu estil que amb el de Motos. Segons ell, “Broncano connecta millor amb les noves generacions, una cosa que Motos no ha aconseguit entendre”.

Finalment, Jorge va llançar una crítica al que considera una obsessió de Motos per l’èxit i el control, acusant-lo de témer perdre el seu lloc en televisió. “Està podrit de milions, però té por de perdre privilegis que va aconseguir fàcilment”, va acabar, reforçant el seu suport a David Broncano com el clar vencedor d’aquesta disputa televisiva.