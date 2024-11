Motos no és l’únic amb 'males arts’: Jesús Cintora parla de vetos i pressions de Ferreras

Pablo Motos ha respost al robatori de convidats que va patir David Broncano en La Resistència, però Jesús Cintora ha volgut sumar la seua veu a la polèmica. El periodista va mostrar el seu suport a Broncano i va aprofitar per denunciar el que qualifica com a estratègies brutes a la televisió, calculant en experiències pròpies.

Al seu canal de YouTube, Cintora no va dubtar a assenyalar Antonio García Ferreras com a responsable de pràctiques similars. Segons el seu testimoni, aquestes maniobres buscaven impedir la participació de certs convidats en els seus programes, una situació que també van enfrontar altres comunicadors com Pablo Motos i Broncano. "Ho explico perquè sàpiguen les males arts que utilitzen alguns", va afirmar el periodista, deixant clar que aquestes pràctiques no són casos aïllats.

Antonio García FerrerasAtresmedia

Cintora va detallar que va viure situacions de pressió en programes com Las Mañanas de Cuatro i Las Cosas Claras de TVE. Un dels exemples que va esmentar va ser el de Miguel Ángel Revilla, que, segons ell, va rebre reprimendes per anar al seu espai, la qual cosa hauria afectat la seua aparició en programes com El Hormiguero. També va esmentar Javier Aroca, que hauria estat vetat del seu programa a causa d’aquestes tàctiques. "Es van fer anomenades per evitar que aparegués en el meu programa", va assegurar Cintora.

Un altre cas destacat va ser el de Xavier Sardà, que inicialment havia confirmat la seua participació en un dels programes de Cintora, però finalment va declinar després de, presumptament, rebre pressions de l’empresa de Ferreras. "Em va donar la seua paraula, però en veure l’anunci de la seua participació, va rebre pressions perquè no assistís", va relatar el periodista.

A més, Cintora va denunciar que polítics del PP durant l’etapa de Pablo Casado també van evitar assistir als seus programes per no incomodar Ferreras. "No volien vindre per no molestar. El que em sembla fort no és competir per un convidat, sinó amenaçar i castigar qui participi en el programa de l’altre", va criticar.

Aquestes declaracions revifen el debat sobre l’ètica en la competència televisiva, deixant al descobert una cara menys visible del mitjà.