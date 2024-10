Yolanda Ramos enlluerna a La revolta i els fans demanen el seu fitxatge com a col·laboradora fixa

Yolanda Ramos va deixar una empremta inesborrable després del seu pas per La revolta, el programa presentat per David Broncano. Amb el seu característic humor i espontaneïtat, l’actriu va conquerir l’audiència, provocant que molts a les xarxes socials demanessin la seua incorporació permanent a l’equip del programa. La falta de representació femenina en l’espai de Broncano es va fer evident, i la possible arribada de Ramos com a col·laboradora seria una decisió celebrada per molts.

L’estil únic de Yolanda, sempre marcat pel seu humor fresc i despreocupat, es va guanyar l’afecte del públic. No van faltar els elogis en xarxes socials: "Yolanda Ramos és, sens dubte, la persona més divertida d’Espanya", va afirmar una seguidora a X (abans Twitter), mentre d’altres elogiaven la seua capacitat per improvisar i fins entrevistar-se a si mateixa. Encara que hi va haver algunes crítiques, la majoria va coincidir que la seua intervenció va ser una de les més divertides del programa, comparant-la fins i tot amb els moments més brillants de La resistència. La química amb Broncano va ser evident, aconseguint descol·locar-lo en més d’una ocasió.

Ramos no és aliena a l’èxit en televisió, havent marcat tendència des de la seua participació en Homo Zapping, on les seues imitacions la van catapultar a la fama el 2003. Des d’aleshores, ha deixat empremta en programes com Buenafuente i El intermedi, i el seu pas per la ficció en sèries com Set vides i Paquita Salas, on el seu personatge de Noemí Argüelles s’ha convertit en una icona de la cultura pop.

La seua recent visita a La revolta va ser tot un espectacle, deixant clar per què Yolanda és una de les grans figures de l’humor a Espanya. Amb més de 2 milions d’espectadors, la seua energia i carisma van transformar la vetllada en una experiència inoblidable. Ara, molts es pregunten si la seua presència es convertirà en habitual, ja que el públic la vol de tornada, però aquesta vegada com a part de l’equip fix.