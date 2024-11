Broncano s'enfronta a Motos per l'entrevista a Jorge Martín

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa La Revuelta de La 1 es va enfrontar dijous a El Hormiguero d’Antena 3 per una entrevista al campió del món de MotoGP Jorge Martín, que tenia previst emetre aquell mateix dia però finalment no va poder fer-se, encara que pel que sembla sí que es va gravar. David Broncano va explicar que mitja hora abans de començar a gravar Martín va comunicar que no podia fer l’entrevista perquè la setmana que ve havia d’anar a l’espai de Pablo Motos.

A més, va acusar El Hormiguero d’atacar la seua feina i de portar anys vetant els seus convidats i va assegurar que aquesta vegada ja era una exageració perquè ja estava en el set de La Revuelta i és una situació que afecta l’equip. Per la seua part, el programa de Motos va publicar a X que va ser “un malentès sense més importància” per un acord que tenen amb el motorista i les xarxes ahir van bullir.