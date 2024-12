Roberto Leal celebra el seu amor amb Sara Rubio en complir nou anys de matrimoni

Roberto Leal, als seus 45 anys, s’ha convertit en un referent indiscutible de la televisió espanyola. La seua simpatia i proximitat l’han posicionat com un dels presentadors més volguts per l’audiència. Però, més enllà dels focus, el sevillà també destaca per la seua vida personal, especialment per la relació que manté amb la seua esposa, Sara Rubio.

Recentment, Roberto va commemorar els seus nou anys de casat amb un missatge ple d’amor a Instagram. "Que la vida és un ball i hem vingut a ballar-la. 9 anys d’aquella festa que recordarem per sempre... Et vull molt, Sara," va escriure, deixant clar l’amor i gratitud que sent cap a la seua parella.

La història d’amor de Roberto i Sara va començar al menjador d’Atresmedia, on ambdós van coincidir per motius de feina. "La vaig veure al bufet d’amanides, em vaig atansar, vaig tirar d’accent, i poc després estàvem prenent un cafè junts", va recordar el presentador en una entrevista. Aquesta trobada casual va marcar l’inici d’una relació que es va consolidar ràpidament.

Entre els detalls que van enamorar Sara, Roberto va destacar un gest especial: regalar-li el llibre El temps entre costures de María Dueñas. Encara que ella mai no va arribar a llegir-ho, el detall va ser clau per iniciar aquesta bonica història.

Per la seua part, Sara Rubio va compartir una imatge d’ambdós quan eren més joves, acompanyada d’unes paraules plenes d’humor i tendresa: "Noia amb cames terses besa noi de cabell negre després de convertir-se oficialment en família. Com ha canviat la pel·lícula en 9 anys! Només desitjo més canes i més cel·lulitis, però al teu costat".

Amb una relació que combina complicitat, humor i amor, Roberto i Sara són un exemple de com el temps enforteix els llaços. El presentador no només triomfa a la televisió, sinó també a l’escenari més important: la seua vida familiar.