Lara Álvarez oficializa su relación con un atractivo piloto con este vídeo en Instagram

Lara Álvarez ha sorprendido a todos al confirmar su relación con Pedro Durán, piloto de avión y figura destacada en redes sociales, donde acumula más de 270.000 seguidores. La noticia comenzó a circular cuando la revista Diez Minutos publicó imágenes de ambos besándose apasionadamente. Este fin de semana, la propia presentadora hizo oficial su romance con un vídeo romántico que compartió en su perfil de Instagram.

La vida amorosa de Lara Álvarez siempre ha captado la atención del público. Aunque en el pasado se le relacionó con figuras como Andrés Velencoso, Fernando Alonso, Sergio Ramos o Dani Martínez, llevaba tiempo sin oficializar ninguna relación. En entrevistas recientes, había declarado sentirse feliz disfrutando de la soltería y afirmó estar “deseando que llegue el de verdad”. Todo indica que ahora lo ha encontrado.

Pedro Durán, comandante de vuelo de Airbus A320 y de 46 años, parece ser el hombre que ha conquistado el corazón de Lara. Ambos disfrutaron de una escapada romántica a París, compartiendo momentos en redes sociales. Esto ha sorprendido a muchos, ya que la presentadora siempre ha sido reservada con su vida privada. En el vídeo, se les ve en actitud cariñosa, bromeando y sonriendo. De fondo, suena la emblemática canción de Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off of You, en su versión de 1998.

La publicación, realizada el sábado, no tardó en llenarse de comentarios de apoyo por parte de amigos y seguidores. Nagore Robles escribió “Esas miradas”, mientras Laura Chica comentó “El amor está en el aire”. Una seguidora destacó que era la primera vez que vio a Lara compartir algo tan romántico con una pareja, lo que demostró un gesto significativo. Otro comentario presentó la relación diciendo: “¡¡¡Qué bonita pareja haceis!!! Viva el amor”.