El pueblo de Lleida que conquistará a los amantes del aceite nuevo durante este domingo

Con la campaña del aceite marchándose a toda máquina, Castelldans invita a descubrir los atributos del oro líquido que emana de la cooperativa. Lo hace el domingo de la mano de la 27.ª Feria de l'Oli Nou, una jornada dedicada a la promoción del primer aceite de la temporada y otros productos locales con la calidad como insignia.

La feria encenderá motores con el tradicional desayuno popular al patio de la Cooperativa, uno de los momentos más esperados. A lo largo de la mañana, el público podrá echar un vistazo y, si procede, llenar el cesto con el amplio abanico de productos de proximidad desplegados por 16 paradas (4 más que el año pasado). En este sentido, expondrán: turrones y dulces tradicionales, joyería de acero y complementos, amigurumis y piezas de ganchillo, jabones artesanos y cosmética natural, impresión 3D y manualidad, miel y 'orelletes', ropa y textil, artesanía diversa, artículos de regalo y decoración y crepes, patatas, hot dogs y churros, complementado por paradas de degustación y producto alimenticio local.

Como ya es habitual, durante la jornada se organizarán puertas abiertas al Museu de l’Oli i el Món Rural, un espacio que permite descubrir las herramientas tradicionales vinculadas al cultivo del olivo y al trabajo de la tierra.

Se prevé que en torno a un millar de personas asistan a la feria, con el reto de superar los más de 6.000 litros de aceite vendidos el año pasado.

Descubrir el patrimonio agrario en el Museu de l’Oli

Para conocer las raíces del mundo oleícola, se propone una visita al Museu de l’Oli i el Món Rural, ubicado dentro de un molino de aceite fechado en los siglos XIX-XX. El equipamiento conserva la maquinaria, todo lo que está relacionado con la producción del aceite virgen extra, así como muchas herramientas y utensilios relacionados con el cultivo, la industria del olivo o el campesinado de las Garrigues. Según la memoria popular, el edificio había sido la sede del centro republicano antes de la guerra civil.

El itinerario no puede obviar la visita a puntos como la iglesia de la Virgen de la Asunción, que alberga una imagen de piedra policromada del siglo XV, o la ermita de la Virgen de Montserrat, andamio a mediados del siglo XX. También invita a fijarse en los escudos de los monjes cartujanos de Scala Dei o las arcadas, restos de la antigua bodega cenobial cartujana.