La tràgica història d’Hildegart, la nena prodigi assassinada per la seua mare, arriba al cine

La història de Hildegart Rodríguez Carballeira, jove prodigi de la Segona República, va commocionar Espanya i continua sent un símbol de les tensions entre la llibertat i el control. La seua vida i el seu tràgic final han inspirat llibres, pel·lícules i debats sobre la relació entre mare i filla. Ara, la pel·lícula La verge roja recupera aquest impactant relat per al cine.

Nascuda a Madrid el 1914, Hildegart va ser concebuda com a part d’un pla ideat per la seua mare, Aurora Rodríguez Carballeira. Aurora somiava criar la "dona del futur", una líder feminista i socialista. Des de petita, Hildegart va destacar per la seua intel·ligència: als 17 anys ja era advocada, parlava diversos idiomes i era una activista reconeguda en els moviments progressistes de l’època.

Tanmateix, la seua vida va fer un gir dramàtic el 1933. Hildegart, després de complir 18 anys, va començar a buscar la seua independència, influïda per figures com Abel Vilella. Aurora, temorosa de perdre el control sobre la seua filla, va prendre una decisió devastadora: la va disparar mentre dormia. Aquest crim va marcar el final d’un projecte obsessiu i va deixar una profunda empremta en la societat de l’època.

L’assassinat d’Hildegart va sacsejar Espanya i va obrir debats sobre el fanatisme, la llibertat individual i les conseqüències de l’educació rígida. Aurora va ser declarada culpable i va passar la resta de la seua vida en institucions psiquiàtriques. La seua figura va inspirar reflexions com les d’Almudena Grandes, que la va descriure com "la mare de Frankenstein".

La vida d’Hildegart ha estat analitzada a múltiples obres. La verge roja, novel·la de Fernando Arrabal, ara arriba al cine de la mà de Paula Ortiz. Aquesta pel·lícula, basada en un guió d’Eduard Sola i Clara Roquet, explora la complexitat d’aquesta relació mare-filla i l’impacte de les seues decisions.

Per donar vida a Aurora, Paula Ortiz va confiar en Najwa Nimri, coneguda per la seua intensitat en Vis a vis i La casa de paper. Alba Planas, que interpreta Hildegart, aporta una força emocional clau per a aquesta història. El repartiment es completa amb Patrick Criado, Pepe Viyuela i Aixa Villagrán.

La verge roja promet ser una de les pel·lícules més impactants de l’any, recuperant una història que barreja tragèdia, fanatisme i un profund desig de llibertat. Un relat que continua ressonant gairebé un segle després dels fets.