Fabiola Martínez revela el seu dolorós passat; va patir abús sexual de nena

Fabiola Martínez, coneguda per la seua relació amb Bertín Osborne i per ser mare de dos dels seus fills, es prepara per publicar el seu llibre Cuando el silenci no és una opció. En aquesta obra, l’exmodel veneçolana de 51 anys revela una part dolorosa de la seua vida: els abusos sexuals que va patir quan era nena. A través del seu relat, busca donar veu a una experiència que ha marcat la seua existència i que ara vol compartir per ajudar-ne d’altres.

Al seu llibre, Fabiola descriu com els abusos que va patir quan era petita li van robar la seua infància. A les pàgines de la seua obra, diu: "Vaig ser una nena a qui li van robar la seua infància, que va haver d’aprendre a ser forta massa aviat," posant èmfasi en el sofriment emocional que va viure en silenci durant anys. Aquest dolorós episodi de la seua vida la va acompanyar per molt temps, però avui decideix revelar-ho al món per guarir i ajudar-ne d’altres.

Fabiola va explicar en una recent entrevista durant els premis Dona2 els 2024, organitzats per la Fundación Kike Osborne, que havia romàs en l’anonimat per un temps, ja que necessitava un procés de reflexió i curació. "Necessitava temps per a moltes coses", va confessar. En els últims mesos, Fabiola ha estat treballant en teràpia amb la psicòloga Marian Rojas, que ha estat fonamental en la seua recuperació. "Ella té molta experiència amb aquest tipus de problemes i m’està ajudant molt", va comentar, destacant la importància de rebre suport professional per guarir ferides profundes.

El procés terapèutic li ha permès a Fabiola començar a reconnectar amb la seua infantesa i amb l’adolescent que va ser. "Un trauma com aquest t’allunya de tu mateixa. Ara estic en el procés d’abraçar aquesta nena, reconciliar-me amb ella i guarir", va explicar, demostrant una gran valentia en compartir els seus sentiments més íntims.

Durant la seua intervenció, Fabiola també va subratllar la magnitud del problema de l’abús infantil, en destacar que "una de cada quatre nenes i un de cada sis nens pateixen abús sexual". Va fer un cridat a visibilitzar aquest tema i a crear consciència sobre la necessitat d’actuar per evitar que més nens pateixin aquest tipus de violència.

El llibre 'quan el silenci no és una opció' no només explica la història d’una infància marcada per l’abús, sinó també el testimoni d’una dona que ha aconseguit reconstruir-se. Fabiola, amb aquest relat, pretén inspirar altres persones a enfrontar els seus propis traumes i buscar la curació.