Candela Peña no comenta el MeToo: "Jo millor calladeta que vull continuar treballant"

Candela Peña, coneguda per la seua sinceritat, ha expressat la seua postura sobre el moviment MeToo en el cine espanyol. En una entrevista amb El Mundo, l’actriu va reconèixer que, encara que ha presenciat situacions delicades, evita parlar públicament sobre elles. La seua decisió es basa en la seua prioritat de mantenir l’estabilitat per al seu fill de 12 anys. "No puc dir res. Soc mare soltera, he de treballar, pagar el col·legi i que el meu fill coma", va explicar, destacant la seua necessitat de prioritzar la seua carrera.

Peña va ser contundent quan li van preguntar si havia conegut casos d’abús. "Tu creus que te'ls explicaré aquí?", va respondre amb determinació. L’actriu va admetre que la por de les conseqüències la porta a guardar silenci, la qual cosa li permet protegir la seua trajectòria professional. "Millor estar calladeta i ser simpàtica, perquè vull continuar treballant," va afirmar, deixant clar que la seua prudència no implica desconeixement.

La maternitat ocupa un lloc central en la seua vida, i Peña no oculta les dificultats que enfronta. Va admetre que ser mare pot ser esgotador i, de vegades, aclaparador. "De vegades ser mare és una corcó, però faig el sopar encara que no em vingui de gust", va comentar, mostrant un costat quotidià i humà. Amb el seu característic humor, va descriure com es percep a si mateixa: "Soc un quadre com a persona, mare, amiga, dona i amant".

Peña també va reflexionar sobre la indústria de l’espectacle i el contrast entre la seua vida i la d’altres artistes. Va subratllar que porta un estil de vida modest i va fer broma sobre les grans fortunes d’alguns companys. "Quan sento a La revolta els milions d’euros que tenen, penso: 'Què he fet jo malament?'", va dir amb ironia.

Lluny dels convencionalismes, Candela Peña es manté fidel a la seua essència. "Sempre mostro qui soc i dic el que penso", va concloure. Encara que la seua postura davant el MeToo pugui semblar ambigua, la seua prioritat és protegir la seua carrera i la seua família.