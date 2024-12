La trama de Somnis de llibertat segueix el seu curs i s’intensifica amb l’arribada de Santiago, qui promet ser el factor clau que alteri les dinàmiques entre els personatges. Fina, interpretada per Alba Brunet, passa un moment complicat, i la presència d’aquest nou personatge podria desestabilitzar encara més la seua vida. La incertesa està en l’aire, i els seguidors es pregunten si les protagonistes aconseguiran superar aquesta prova o si, al contrari, Santiago portarà més complicacions.

Marta Belmonte, actriu que dona vida a Marta De la Reina, ha compartit detalls emocionants sobre el futur de la sèrie. Segons Belmonte, encara que l’amor continua sent el pilar de les relacions, els obstacles seran més intensos. Les amenaces i els desafiaments es fan més persistents, però Marta confia que Damián serà un aliat clau per a elles. "Damián jugarà un paper crucial per al grup", va destacar l’actriu, portant una mica d’esperança al mig de la tensió.

Andrés i Jesús Marta també va comentar sobre la seua relació en pantalla amb Andrés, interpretat per Dani Tatay. Encara que no comparteixen gaires escenes, cada aparició conjunta està carregada d’emoció i drama. "Cada vegada que Marta i Andrés es troben, la intensitat no falta", va expressar Belmonte entre somriures. D’altra banda, la relació de Marta amb Jesús sembla estancada. L’actriu va confessar, amb cert humor, que no veu gaire futur en aquest vincle, ja que les coses no avancen.

La sèrie es prepara per a moments de gran tensió en els pròxims episodis. Begoña s’enfronta a la possibilitat de perdre Julia després de ser sorpresa besant-se amb Andrés, mentre que Fina és arrestada, el que deixa a Marta devastada. A més, Jesús haurà de retre comptes davant de Damián i Begoña per la seua manipulació de Julia, la qual cosa desperta les sospites de Claudia, que comença a descobrir secrets ocults. En un altre front, Joaquín lluita per mantenir la seua relació professional amb Miriam, i Luis rep una trucada que podria canviar la seua vida. Pel benestar de Julia, Begoña es veurà obligada a prendre una decisió difícil respecte a Andrés.