Avanç ’Somnis de llibertat’, Santiago farà la vida impossible a les Mafin

Aquesta setmana, Somnis de llibertat s’endinsa en un remolí de secrets i tensions entre els De la Reina. L’arribada de Miguel Ángel a la mansió desencadena estratègies creuades. D’una banda, Begoña busca guanyar-se la seua aprovació, mentre Jesús intenta sorprendre la seua esposa amb un regal d’aniversari. Fina i Carmen proven d’ocultar la veritat sobre Tasio a Claudia, però ella comença a sospitar. Alhora, Tasio confessa a Carmen la seua desil·lusió per l’actitud de Marta davant d’una notícia important. Carmen, preocupada pel seu espòs, aconsegueix que Marta reflexioni, reconeixent que va ser injusta.

L’esperat cara a cara entre Andrés i Tasio, després de descobrir que són germans, afegeix més tensió a la família. Luis desafia la seua mare, que utilitza Tasio en el seu enfrontament amb Damián. Per la seua part, Joaquín li confessa al seu germà els seus sentiments per Miriam i li demana ajuda per manejar la seua relació amb Gema. Encara que Luis insisteix que Joaquín prengui una decisió sobre el seu matrimoni, aquest decideix quedar-se amb Gema, encara que no aconsegueix apartar de la seua ment la seua secretària.

Santiago no accepta el rebuig de Fina i, després d’un episodi de despit i insensatesa, intenta seduir-la, obligant Marta a intervenir. Aquesta li aclareix que Fina ja té semblant. Tanmateix, Santiago no s’atura; en escoltar una conversa telefònica de Fina, la segueix per descobrir-ne més sobre la seua vida. La situació es complica quan la Guàrdia Civil apareix buscant Fina, deixant moltes preguntes en l’aire.

Somnis de llibertat

El somni de María amb Andrés s’esvaeix després de rebre la nul·litat matrimonial. Mentrestant, Andrés i Begoña gaudeixen del seu romanç, passant una nit màgica junts. Jesús, fidel al seu estil manipulador, aprofita l’ocasió per utilitzar la situació contra Julia. La tensió creix quan Julia presencia un petó entre Andrés i Begoña, desencadenant la seua angoixa. A més, el senyor Agustín s’encarrega que Mateo també s’assabenti de l’escàndol.