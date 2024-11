'Somnis de llibertat’ aborda amb valentia el drama de la violència masclista

Somnis de llibertat, la sèrie que transporta als espectadors als anys 60, continua impactant amb les seues trames carregades de realitat. Als seus últims capítols, disponibles en Atresplayer i pròximament en Antena 3, aborda sense embuts la violència que moltes dones patien en aquella època. Una de les històries més polèmiques involucra Fina Valero, interpretada per Alba Brunet, i Santiago, el nou comercial de Perfumeries de la Reina, encarnat per Gabriel de Mulder. Santiago no només assetja Fina de manera constant, sinó que intenta agredir-la físicament i violar-la. Afortunadament, Carmen, paper de Candela Creu, apareix a temps per aturar-lo.

La seqüència, que posa en evidència l’assetjament sexual i la violència de gènere, ha generat un gran impacte gràcies a la potent actuació d’Alba Brunet i Gabriel de Mulder. En xarxes socials, l’episodi no ha passat desapercebut.

Plataformes com X es van omplir de comentaris que aplaudien com la sèrie aborda aquestes problemàtiques. "Encara que resulta dur veure aquest tipus d’escenes, són necessàries per reflexionar sobre una realitat que segueix present", opinava una usuària.

Un altre aspecte destacat va ser el suport entre els personatges femenins. Carmen salva Fina en un moment clau, i més tard Marta es converteix en la seua protectora. "És inspirador veure com les dones s’ajuden entre elles sense dependre d’un home", afirmaven diversos internautes.

Somnis de llibertat

La trama de Fina no és l’única que reflecteix situacions d’abús en Somnis de llibertat. Begoña, interpretada per Natalia Sánchez, viu atrapada en un matrimoni tòxic amb Jesús, personatge d’Alain Hernández. Jesús no només controla la seua vida, sinó que la sotmet sexualment amb l’excusa de les "obligacions d’esposa".

Encara que l’escena no és explícita, deixa una sensació incòmoda en l’espectador, que no tarda a compartir el seu rebuig en xarxes. "És necessari mostrar que l’abús dins del matrimoni també és violència", van assenyalar alguns comentaris.

Amb aquestes històries, Somnis de llibertat es converteix en molt més que una ficció. Les seues trames desperten consciència, ofereixen perspectives valuoses i connecten amb una audiència que busca històries autèntiques i emocionants. Sens dubte, continua consolidant-se com una de les produccions més rellevants del moment.