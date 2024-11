Candela Creu i Alba Brunet emocionen amb la seua visita una fan hospitalitzada

Les actrius Candela Creu i Alba Brunet han demostrat el seu costat més humà en visitar Betlem, una fidel seguidora de Sueños de llibertat que enfronta una dura malaltia. Ambdues van anar a l’hospital on es troba la jove per conversar, compartir un moment proper i regalar-li una foto que, en poc temps, es va tornar viral. Aquest emotiu gest ha estat aplaudit per molts en xarxes socials, destacant la generositat i empatia de les intèrprets.

L’estiu passat, Betlem va començar a sentir un intens dolor al coll. Després de diverses proves mèdiques, va rebre un diagnòstic difícil: un tumor intramedular. La notícia va canviar la seua vida per complet, però ella va decidir enfrontar-lo amb valentia. Poc després, va ser sotmesa a una operació urgent. Encara que va perdre mobilitat i sensibilitat, assegura que el que mai no li ha faltat és confiança.

Betlem ha trobat en l’optimisme i l’humor les claus per superar la seua situació. “Des del primer moment vaig acceptar la meua nova realitat i vaig decidir treballar per millorar. Em dic a mi mateixa que el dolor no pot detenir-me”, confessa. La seua actitud és un exemple de superació, on l’esforç i la determinació la guien cada dia.

Alba i la noia

Des que va començar la seua lluita, Betlem ha utilitzat les xarxes socials per narrar la seua història i transmetre missatges d’esperança. El seu objectiu és clar: mostrar com enfrontar els desafiaments de la vida amb coratge. “Parlar del que em passa m’ajuda a prendre el control emocional. Vull que d’altres aprenguin a valorar el que tenen”, explica.

La trobada amb Candela Creu i Alba Brunet ha estat un moment molt especial al seu camí. Les actrius van aconseguir complir un dels seus somnis, demostrant que un petit gest pot omplir de llum fins i tot els dies més foscos. Aquesta trobada ha deixat una empremta profunda a Betlem i en tots els seguidors de la sèrie. Una mostra de com la humanitat i la proximitat poden marcar la diferència.