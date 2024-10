Alba Brunet confiesa qué pasará con 'Mafin' en 'Sueños de libertad'

Los fans de Mafin están que no paran de emoción con lo que les espera a esta pareja en Sueños de libertad. Cada vez tienen más claro que Marta y Fina están dispuestas a luchar hasta el final por su amor, y eso les encanta. Esta semana, Alba Brunet se dejó ver en la presentación de ¿A qué estás esperando?, acompañada de algunos compañeros de la serie de Antena 3. Con una sonrisa, Alba se animó a responder a los periodistas de La caja de la música sobre el futuro de Mafin en los próximos capítulos.

Sueños de libertad

La actriz no se anduvo con rodeos y soltó: "Va a pasar algo muy fuerte. ¡Enseguida comienza la emisión! Ha sido un proceso de grabación muy intenso, especialmente para mí, y me lo he pasado genial. Habrá cambios, especialmente en mi historia, pero también en la gran familia de la reina". Claro, las seguidoras de Mafin ya están en modo detective, tratando de descifrar qué estará tramando Alba con estas pistas.

La próxima semana en Sueños de libertad va a ser un auténtico lío. Damián se va a soltar la lengua y le contará a Marta y Andrés sus planes sobre Jesús, y María no se perderá ni un detalle. Mientras tanto, María dejará claro cómo ve las cosas con respecto al asesinato de Valentín. Luis, por su parte, se pondrá furioso con Luz porque, en su momento, ella no le dijo nada de las sospechas que tenía sobre Jesús. Y Isidro intentará ponerle un alto a Fina, advirtiéndole sobre la gente de la Reina.

Además, Isidro le dará un consejo a Marta para que no termine siendo como su padre y su hermano. En otro frente, Marta y Fina se reconcilian y refuerzan su amor, ¡y se viene una escena de lo más apasionante! Begoña se destapará con Julia y le contará por qué la mandaron al internado, mientras Digna se esforzará por pasar más tiempo con Julia porque se han echado de menos. Y, por si fuera poco, Gaspar está a la espera de la respuesta de Dolores, así que la cosa promete estar que arde. ¡No se lo pierdan!