Roro Bueno debuta en 'Next Level Chef', el nou repte culinari de Telecinco

Roro Bueno, coneguda pel seu èxit en TikTok, farà el salt a la televisió com a part de Next Level Chef, el nou programa de cuina de Telecinco. L’influencera, amb més de 6,6 milions de seguidors, va guanyar popularitat amb les seues creatives receptes dedicades a la seua parella, Pablo. Ara s’enfronta a un desafiament diferent: competir en aquest innovador format presentat per Blanca Romero.

Next Level Chef reuneix 15 participants dividits en tres grups: professionals, amateurs i influencers gastronòmics. Entre ells destaca el Xef Bosquet, un cuiner de 39 anys amb 2 milions de seguidors a Instagram, que buscarà conquerir el jurat amb la seua experiència i creativitat. Tots els concursants lluitaran per emportar-se un premi de 100.000 euros, enfrontant-se a reptes inesperats en un ambient únic.

La competència promet impressionar amb el seu innovador set, dissenyat per elevar l’emoció. La cuina, dividida en tres nivells que assoleixen fins 20 metres d’alçària, compte amb recursos molt diferents en cada planta: des de tecnologia d’última generació fins eines més rudimentàries. Aquesta estructura obligarà els participants a demostrar el seu enginy i capacitat d’adaptació, depenent del nivell que els toqui en cada prova.

El jurat estarà compost per tres xefs de renom: Francis Paniego, Rakel Cernicharo i Marcos Morán. Cada un aportarà un estil únic a les valoracions. Paniego busca ressaltar l’autenticitat a cada plat, Cernicharo aposta per la innovació, mentre que Morán serà directe i crític. “Vull transmetre la importància del que som en cada elaboració”, va afirmar Paniego, mostrant el seu enfocament cap a la cuina.

Roro Bueno

La participació de Roro afegeix un toc fresc i jove al programa. El seu carisma i creativitat en xarxes socials prometen connectar amb el públic més digital, portant el fenomen de les influenceres a un nou escenari

Next Level Chef arribarà aviat a Telecinco, combinant espectacle, alta cuina i emoció. Aquest format promet ser una revolució televisiva per als amants de la gastronomia i els concursos plens de sorpreses.