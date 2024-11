Ana Obregón desganada con el sexo: "¿Cómo se hacía? Ya no me acuerdo..."

Nuestras famosas andan desganadas con el tema del sexo, y no se cortan en televisión. Primero fueron las afirmaciones de Terelu Campos acerca del tiempo que no hace que no practicaba sexo. En Y ahora Sonsoles montaron todo un debate sobre el tema.

Terelu Campos ha revolucionado las redes y los platós con una confesión sobre su vida personal. Reveló que lleva nueve años sin mantener relaciones sexuales con un hombre. A sus 59 años, aseguró que no siente la necesidad de retomar esa parte de su vida y explicó: "Soy muy vergonzosa, y además él pensaría, pobrecita lo que le pasó". Con estas palabras, dejó claro que prefiere no salir de su zona de confort ni enfrentarse a posibles sentimientos de lástima.

El programa, conducido por Sonsoles Ónega, se convirtió en un espacio para debatir sobre la relación de las mujeres con su intimidad. Terelu no fue la única en expresar su postura. Ana Obregón también compartió su perspectiva sobre el tema, dejando en claro que su vida actual está enfocada en otros aspectos.

Terelu CamposTwitter

La actriz, que recientemente se convirtió en abuela, afirmó con humor: "¿Cómo se hacía? No me acuerdo desde...". A sus 68 años, Ana confesó que el amor romántico y las relaciones sexuales no forman parte de sus prioridades. Actualmente, dedica su tiempo al cuidado de su nieta Anita y a sus proyectos profesionales.

Las declaraciones de Terelu y Ana no solo llamaron la atención de sus compañeros en el programa, sino que también abrieron un debate más amplio. Para muchas mujeres, las palabras de ambas figuras públicas reflejan una realidad a menudo invisibilizada: la posibilidad de vivir una vida plena sin centrarse en la intimidad física o el amor romántico.

Ana García Obregón y Sonsoles Onega.Atresmedia

Con naturalidad y sinceridad, tanto Ana Obregón como Terelu Campos demostraron que cada etapa de la vida tiene sus propias prioridades. Este tipo de conversaciones ayudan a normalizar elecciones personales que, en otros tiempos, habrían sido motivo de críticas o silencios.

En definitiva, ambas celebridades han mostrado que ser fieles a sí mismas es la clave para enfrentar cualquier tema, incluso los más íntimos.