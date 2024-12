Òscar Dalmau i Òscar Andreu tornen a 3Cat amb 'Tot torna'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Òscar Dalmau i Òscar Andreu tornen una vegada més a 3Cat amb Tot torna, un informatiu de 30 minuts que s’estrena avui i que busca ser un espai de diversió per a tota la família. Els dos junts repassaran moments de la cadena pública des dels seus inicis amb imatges d’arxiu que portaran l’espectador a les dècades dels 80, 90 i principis del 2000 de TV3. Després de l’èxit de La nit dels Òscars, el duo referent de l’humor català permetrà reviure esdeveniments tan variats com l’arribada del cometa Halley, la Fira de l’Espàrrec de Gavà o els Jocs Olímpics de Barcelona. D’altra banda, TV3 emet aquesta nit dos capítols de L’eclipsi. Començarà amb l’entrevista a l’actriu Diana Gómez per parlar de la seua carrera professional i explicar anècdotes íntimes i, després, el presentador Roger Escarpa entrevistarà el cantant i compositor Joan Dausà.