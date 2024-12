Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Sense ficció de 3Cat emet aquesta nit (a les 22.40 h) el documental Stay Homas. La banda que no hauria d’existir (2024). Explica la història de com tres amics músics van formar el grup arran d’estar confinats al mateix pis durant la pandèmia de la covid-19, i com es van arribar a convertir en un fenomen viral a Catalunya.