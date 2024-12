Cristina Pedroche planta cara a la competència de les campanades: "Ningú va a poder amb mi"

Cristina Pedroche encara la Nit de Cap d’Any amb determinació, llesta per conquerir l’audiència des d’Antena 3. La competència promet ser ferotge, amb David Broncano i LalaChus al capdavant en La 1, però Pedroche no perd el focus. El seu carisma i la seua personalitat es converteixen en les grans apostes de la cadena per acomiadar l’any amb magnificència.

La presentadora ha compartit amb els seus seguidors els preparatius i el ritme frenètic d’aquestes setmanes. "Tinc tant embolic... Estan sent setmanes de moltíssima intensitat, però tan increïbles", va comentar emocionada. Mentrestant, Dabiz Muñoz, la seua parella, també es va referir al clima competitiu entre cadenes, subratllant la importància d’aquesta esperada nit.

Cristina Pedroche manté una confiança infrangible davant els desafiaments i les crítiques. “Ningú va a poder amb mi”, va afirmar en xarxes socials, deixant clar el seu entusiasme pel que està per vindre. “No puc estar més emocionada, feliç i orgullosa de l’equip que m’acompanya”, va afegir, destacant la col·laboració que fa possible la seua emblemàtica presència en pantalla.

Malgrat ser un blanc recurrent de crítiques per les seues eleccions estilístiques, Pedroche abraça cada comentari com a part del que la fa única. La seua capacitat per generar conversa s’ha convertit en un segell distintiu que l’audiència espera cada any.

Cristina Pedroche

Per a aquest 31 de desembre, Cristina Pedroche ha treballat al costat de Josie en un vestit que, segons ella, representa “l’any en el qual més Pedroche hi ha”. El disseny aposta per trencar motllos, allunyant-se del convencional. “Ja no hi ha gaire tela, perquè hi ha altres conceptes,” va avançar, deixant entreveure que la creativitat serà la protagonista del seu look.

Més enllà de l’impacte visual, l’abillament inclou elements molt significatius per a la presentadora. “Sorgeix de converses amb Josie i reflecteix una cosa molt especial per a mi”, va explicar, assegurant que cada detall del disseny explica una història personal.

Cristina Pedroche, amb la seua energia, estil i seguretat, es perfila com una de les figures més destacades de la Nit de Cap d’Any. Tot apunta que la seua aparició tornarà a ser un dels moments més comentats per tancar l’any. El 31 de desembre serà una altra nit inoblidable.