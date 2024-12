Iker Jiménez denuncia els presentadors que donen lliçons de moral

Iker Jiménez no va deixar indiferent ningú en el seu últim programa de Quart Milenio. Abans d’acomiadar l’emissió, el periodista va fer un crida a la reflexió sobre la doble moral que predomina a alguns rostres de la televisió. Sense embuts, va assenyalar aquells que donen lliçons públiques d’ètica mentre la seua vida privada està marcada per excessos i contradiccions.

Amb franquesa, Jiménez va exposar el que coneix de primera mà: presentadors que han estat retirats literalment en braços de bars i restaurants per excedir-se amb l’alcohol o consumir altres substàncies. Encara que va subratllar que cada qui és lliure de fer el que vulgui en el seu temps personal, va criticar la incoherència entre els seus discursos públics i les seues accions privades. “Hi ha coses que, encara que siguin personals, demostren que alguna cosa no va bé”, va comentar amb un to crític.

Jiménez va recordar un episodi de la seua vida en el qual van intentar investigar el seu comportament personal. Lluny de descobrir una cosa polèmica, el resultat va ser avorrit: “No em drogo, no m’emborratxo ni camino en ambients tèrbols. El que veuen en pantalla és el que soc fora d’ella”. El periodista va destacar que aquesta coherència entre la vida personal i professional és clau per connectar amb l’audiència.

Amb referència a les crítiques que ha rebut, especialment per la seua cobertura de la DANA, va reafirmar que el seu estil de vida el manté aliè a aquest tipus de controvèrsies. “El públic no tarda a descobrir qui és real i qui no. Els enganys davant la càmera tenen un temps limitat”, va assegurar.

Iker Jiménez

Jiménez va reconèixer que la seua postura li ha costat etiquetes com 'antipàtic', però prefereix aquesta percepció a renunciar als seus valors. Dedica el seu temps a la família i a projectes que considera significatius, mantenint-se allunyat d’ambients que no reflecteixen la seua essència.

El periodista també va alertar sobre com els excessos poden influir en la comunicació. “És impossible mantenir un diàleg clar amb algú fora de control. Aquesta desconnexió es reflecteix en el que transmeten”, va explicar, deixant en evidència que alguns professionals perden credibilitat pel seu estil de vida.

Per a Jiménez, la decència és un valor en perill d’extinció en l’àmbit mediàtic. “Sembla que viure amb coherència és una raresa avui dia, però jo no canviaré. El meu camí no inclou excessos ni pretensions buides”, va afirmar, deixant clara la seua postura davant les crítiques.