'L’illa de les temptacions’ torna: hi haurà molt amor... però també moltes 'banyes’

Amb una frase impactant, Sandra Barneda va donar inici a la nova edició de L'illa de les temptacions: “La rebel·lió de la temptació ha començat”. Aquesta vuitena temporada, que arrancarà després de les festes nadalenques, reunirà cinc parelles disposades a posar a prova el seu amor davant desafiaments que posaran tot en joc.

Eros i Bayan : una relació que busca confiança

Eros i Bayan

Des de Palma de Mallorca arriben Eros (28) i Bayan (23), que porten quatre anys junts. La seua història, marcada per alts i baixos, va començar amb un enamorament inesperat que va superar prejudicis i una diferència d’edat que inicialment semblava un obstacle. Les infidelitats d’Eros van tensar la relació en el passat, però ambdós van decidir donar-se una altra oportunitat. Ara, busquen en el programa demostrar que l’amor pot superar les mentides.

Gerard i Alba: un amor que renaix

Gerard i Alba

Desde Ciudad Real i Madrid, Gerard (31) i Alba (23) porten un any de relació ple d’anades i vingudes. Mentre que Gerard es va enamorar a primera vista, Alba no va quedar impressionada inicialment. La seua relació va avançar a un ritme vertiginós, però els gelos i la por del compromís van acabar separant-los. Un petó amb un altre noi va fer que Gerard decidís recuperar el seu amor i ara enfronten el repte de consolidar la seua relació a l’illa.

Montoya i Anita : cultures i personalitats oposades

Montoya i Anita

Montoya (30) i Anita (26) es van conèixer en un reality, però no va ser fins el final del programa quan va nàixer la seua connexió. Encara que l’amor va florir, la seua relació a distància i les seues personalitats oposades –ell més tradicional i ella impulsiva– van provocar conflictes constants. Ara, busquen descobrir si són capaços de superar les diferències i construir un futur junts, amb l’objectiu de formar una família.

Joel i Andrea : entre l’estabilitat i la desconfiança

Joel i Andrea

Amb tres anys junts, Joel (28) i Andrea (24), de Barcelona, enfronten una relació marcada per inseguretats. Andrea, de caràcter reservat, admet no confiar en ningú, mentre que Joel busca reafirmar el seu lloc al seu cor. La distància a l’illa els ajudarà a confirmar si el seu amor és tan fort com creïn.

Fran i Ana : superant els gelos

Fran i Ana

Finalment, Fran (28) i Ana (23), originaris de Vigo, porten any i mig junts després de superar diverses ruptures i reconciliacions. Encara que Ana va arribar a instal·lar un GPS al mòbil de Fran per desconfiança, ara busquen aprendre a confiar mútuament i construir una relació més sòlida.

L’illa de les temptacions promet una edició plena d’emoció, històries intenses i moltes sorpreses. Aconseguiran aquestes parelles superar les proves de l’amor?