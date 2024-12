El retorn de 'Caiga quien caiga' a Telecinco promet sorprendre amb un renovat equip

Telecinco arranca 2025 apostant pel retorn d’un dels seus formats més emblemàtics, Caiga qui caigui, que torna amb un enfocament actualitzat i un trio de presentadors completament renovat. Aquesta nova etapa s’uneix a altres estrenes destacades de la cadena, com Next Level Chef i la sèrie La Favorita 1992, consolidant l’aposta per formats que barregen entreteniment i actualitat.

Caigui qui caigui, conegut per la seua combinació d’humor i crítica social, torna després de quatre etapes en diferents cadenes. El programa va ser un èxit en Telecinco entre 1996 i 2002, repetint en 2005-2008. Més tard, es va traslladar a laSexta el 2008 i Quatre el 2010. En aquesta ocasió, el format busca connectar amb el públic actual sense perdre la seua essència, recuperant el carisma que el va convertir en un clàssic.

El nou equip de presentadors inclou Santi Millán, Lorena Castell i Pablo González Batista, que lideraran aquesta versió renovada, del programa. L’anunci promocional ja ha despertat gran interès, mostrant una picada d’ullet a la seua icònica imatge: vestits negres, camises blanques i les clàssiques ulleres de sol que han estat un símbol de Caiga qui caigui des dels seus inicis.

Tot i que encara no s’ha confirmat la seua data d’estrena, Mediaset promet una nova perspectiva que mantindrà l’essència crítica i divertida del programa. Els temes inclouran des de política i cultura fins esport i entreteniment, tant a nivell nacional com a internacional. Tradicionalment emès els diumenges a la tarda, no es descarta que conservi aquest horari estratègic depenent de la programació de Telecinco.

Amb aquesta aposta, Telecinco busca recuperar l’èxit d’un dels programes que va marcar un abans i un després a la televisió. La seua tornada promet satisfer tant els qui van gaudir de les seues edicions anteriors com les noves generacions que descobriran la seua proposta única. Sens dubte, Caiga quien caiga es perfila com una de les apostes més fortes de la temporada televisiva.