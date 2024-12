Megan Fox veu la llum i trenca amb Machine Gun Kelly abans del naixement del seu nadó

Megan Fox ha tornat a fer un gir a la seua vida personal, aquesta vegada posant fi a la seua relació amb Machine Gun Kelly just abans de l’arribada del seu nadó. A través d’imatges en el seu compte d’Instagram, Fox semblava anunciar la bona notícia, però la ruptura amb el raper n’ha sorprès a pocs. Mentre l’actriu s’enfoca per complet en el seu embaràs, també es cuida dels seus tres fills amb el seu exmarit, Brian Austin Green.

Fonts properes a la parella han assenyalat que el nadó que és en camí va ser un factor clau perquè Megan decidís posar fi a la seua relació. Segons una font de DailyMail, "Megan estava cansada de l’actitud de Machine Gun Kelly i de com la tractava". Encara que inicialment es va pensar que l’embaràs podria fer que la parella es mantingués junta, Fox va decidir posar el seu nadó en primer lloc. L’actriu no té problemes en criar el seu fill sola, una cosa que ja ha fet en el passat.

El final de la relació va arribar durant el cap de setmana d’Acció de Gràcies, un dia important per a molts en EE. UU. La font va indicar que la relació es va tornar “dramàtica”, assemblant-se a una “etapa interminable de secundària”, on els moments perfectes es veien enfosquits per constants discussions. Després d’una forta baralla en aquesta data, l’exparella no es va tornar a veure.

Megan Fox i el seu noi

Megan sempre s’ha mostrat com una dona forta i decidida, i aquesta vegada no ha estat l’excepció. Concentrada en el seu embaràs, ha pres la decisió de tancar aquest capítol de la seua vida. Malgrat que ambdós esperaven amb il·lusió l’arribada del seu nadó, el comportament masclista i abusiu de Machine Gun Kelly ha estat el factor decisiu que va empènyer Megan a allunyar-se d’ell de manera definitiva.

Ara, l’actriu es troba preparada per començar una nova etapa en la seua vida, on el seu benestar i el del seu nadó són la seua principal prioritat. Megan ha demostrat, una vegada més, que no té por de prendre decisions difícils per assolir la felicitat.