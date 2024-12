Bárbara Rey: els foscos desitjos del Rei, maltractaments i un intent d’assassinat

Bárbara Rey ha tornat a acaparar titulars després d’una extensa entrevista en la qual va repassar episodis desconeguts de la seua vida. Durant més de 20 hores, l’exvedet va conversar amb Santi Acosta, deixant al descobert detalls sobre la seua relació amb el rei emèrit i els intents d’apaivagar-la per posseir material comprometedor.

L’expectació era màxima. Cada paraula de Bárbara va ser analitzada al mil·límetre, tant pel públic com pels advocats de Juan Carlos I, que vigilen qualsevol declaració que pugui comprometre l’exmonarca. Però ella no es va contenir i va narrar tot sense reserves: des dels regals inicials fins els xantatges i suposats intents d’assassinat.

Segons va relatar Bárbara, la seua relació amb el rei emèrit va mancar de romanç. "No era generós ni detallista. En la primera trobada, simplement em va portar a una habitació i va satisfer els seus desitjos", va explicar. També va recordar un episodi en el qual va necessitar diners per al tractament de la seua germana malalta. "Després d’estar junts, em va deixar 500.000 pessetes a la tauleta. Em tractava com a una prostituta".

L’exvedet també va parlar sobre els maltractaments soferts durant el seu matrimoni amb Ángel Crist i com l’emèrit, malgrat saber el que ocorria, mai no va intervenir. "Li explicava tot i mai no va dir res. Semblava normal per a ell", va confessar Bàrbara, que va decidir reprendre la seua relació amb el rei després de separar-se.

Barbés Rey

Un altre dels punts destacats del seu testimoni va ser sobre la reina Sofia. Bárbara assegura que la reina sabia de les infidelitats del seu espòs però va optar per guardar silenci. "Va parlar amb mi en una recepció. Va ser amable, fins i tot es va interessar pels meus fills. Però estic segura que sabia com era ell", va afirmar.

Un dels moments més impactants de l’entrevista va ser quan Bárbara va revelar que van intentar matar-la. Segons el seu relat, van manipular el seu cotxe per provocar un accident. "Es va bloquejar només en una gasolinera. Va ser un miracle", va declarar, visiblement emocionada.

La vedet també va exposar els obstacles que va enfrontar en la seua carrera. Va assenyalar el rei com a responsable de frenar alguns dels seus projectes televisius. "Vaig demanar ajuda per a un càsting, però després vaig descobrir que va ser ell que no va voler que triomfés", va explicar.

Malgrat tot, Bárbara assegura que tornaria a actuar de la mateixa manera si tingués l’oportunitat. "Vaig lluitar pels meus fills i per tirar endavant. Això mai no ho lamentaré", va acabar amb fermesa.