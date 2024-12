Hande Erçel i Barış Arduç estrenen una comèdia romàntica plena de passió

Hande Erçel torna amb força a la gran pantalla amb la seua nova pel·lícula, Rüzgara Bırak. Aquesta comèdia romàntica, on comparteix protagonisme amb Barış Arduç, reconegut pel seu paper en Et llogo el meu amor, promet conquerir el públic amb una trama emocionant i carregada d’emocions.

La pel·lícula es va filmar en l’espectacular entorn del mar Egeu, la qual cosa afegeix un encant especial a la història. A partir del 9 de gener, els cines de diversos països europeus, com Alemanya, França, Suïssa, el Regne Unit i els països nòrdics, oferiran aquesta producció gràcies a la distribució d’AF Media.

Encara que molts seguidors esperaven la seua estrena a Espanya, la pel·lícula no arribarà als cines locals. La bona notícia és que Netflix estrenarà Rüzgara Bırak el 14 de febrer de 2025, coincidint amb San Valentín. Així, els fans podran gaudir-la des de casa, com ha succeït amb altres produccions turques d’èxit, entre elles Sahmaran, protagonitzada per Burak Deniz i Serenay Sarıkaya.

Rüzgara Bırak, escrita per Ceylan Naz i dirigida per Engin Erden, narra un romanç ple de conflictes entre Aslı Mansoy (Hande Erçel) i Ege Yazıcı (Barış Arduç). Ege, amant de la pau i la naturalesa, gestiona una escola de surf a Çeşme. Per la seua part, Aslı, CEO de la companyia Yazman, arriba al lloc amb un objectiu clar: construir un hotel de luxe que asseguri l’estabilitat financera de l’empresa familiar.

Els valors d’ambdós xoquen des del principi. Ege defensa tant sí com no la conservació de la badia on ha trobat la seua felicitat, mentre Aslı prioritza l’èxit empresarial. Tanmateix, així que passen temps junts, comencen a descobrir interessos comuns i desenvolupar un profund vincle emocional.

L’enfrontament entre l’amor i els negocis marca l’eix d’aquesta història. Aslı i Ege hauran de decidir si sacrifiquen les seues metes personals o aposten per un futur junts. La badia, l’empresa i els seus sentiments es converteixen en el centre d’un dilema que atraparà el públic.