Can Yaman ha conquerit audiències de tot el món gràcies al seu talent i versatilitat. Si bé l’espera per El Turco, el seu nou projecte que s’estrenarà el febrer de 2025, s’està allargant, hi ha algunes de les seues sèries anteriors que pots disfrutar ara. Aquestes produccions, ideals per a les festes nadalenques, t’ofereixen una barreja perfecta de romanç, drama i misteri, mentre s’atansa l’esperada estrena de la seua nova sèrie.

1. Ocell Somniador ( Erkenci Kuş ): Una comèdia romàntica que robarà el teu cor

Ocell somniador

En aquesta exitosa sèrie internacional, Can Yaman interpreta Can Divit, un fotògraf aventurer i apassionat que torna a dirigir l’agència publicitària de la seua família. La seua història d’amor amb Sanem (interpretada per Demet Özdemir), una jove somniadora que aspira a ser escriptora, és el que dona vida a aquesta producció. La increïble química entre ambdós i les situacions còmiques converteixen aquesta sèrie en una opció perfecta per a disfrutar de romanç i humor per Nadal.

2. Dolunay : La transformació de l’home de negocis

Dolunay

A Dolunay, Can Yaman dona vida a Ferit Aslan, un empresari d’èxit la vida ordenada del qual canvia per complet quan coneix Nazlı (Özge Gürel), una xef plena de somnis i determinació. La relació entre ells, marcada per malentesos i moments tendres, es converteix en una de les històries més emotives de la seua carrera. Aquesta sèrie és ideal per a aquells dies freds de desembre, ja que la seua barreja de romanç i superació familiar captiva l’espectador.

3. Viola Come Il Mare : Un thriller amb tocs de romanç

Viola Come Il Mare

En aquesta coproducció italoturca, Can Yaman interpreta Francesco Demir, un investigador amb un passat misteriós. Al costat de Viola (Francesca Chillemi), una periodista decidida a resoldre crims, enfronten una trama plena de misteri, acció i romanç. Aquesta sèrie ofereix una faceta més madura de Can Yaman, sent una opció ideal per als qui busquen una mica més intens.

Si no pots esperar fins 2025 per veure Can Yaman en acció, aquestes tres produccions et permetran disfrutar del seu talent mentre arriba el seu gran moment en El Turco, un dels seus projectes més ambiciosos. A més, el 2025 també arribarà Sandokan, la seua altra sèrie, que es presentarà en importants festivals d’Europa. No te les perdis!