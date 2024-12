Arriba a TV3 la celebració dels 50 anys de carrera de Dagoll Dagom

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit La gran nit de Dagoll Dagom, un espectacle que celebra els 50 anys de trajectòria de la companyia amb un concert multitudinari que repassa les escenes i les músiques més emblemàtiques de la formació. Aquesta representació va tenir lloc al Teatre Grec de Barcelona el juliol passat i va comptar amb uns 40 músics i 20 cantaires de l’Original SoundTrack Orchestra (OSTO), que van versionar els èxits de Dagoll Dagom com Antaviana, Nit de Sant Joan, Flor de nit, Els pirates i Mar i cel, entre molts més. Les tres funcions van comptar amb 27 dels artistes que han passat per la companyia des de l’estrena del primer espectacle l’any 1974, amb noms com Pep Cruz, Àngels Gonyalons, Elena Gadel, Ivan Labanda, Ferran Rañé, Pep Molina o Julia Jové, i sota la direcció de Daniel Anglès i al ritme del mestre Joan Vives.