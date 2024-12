'FoQ: La Nova Generació' reviu la màgia de 'Física o Química'

Més d’una dècada després de marcar a tota una generació, Física o Química torna amb un aire renovat. FoQ: La Nova Generació, l’esperada continuació d’aquesta icònica sèrie, arribarà a Atresplayer el diumenge 16 de febrer de 2025. Amb nous personatges i trames modernes, promet conquerir tant els fans originals com les noves audiències.

Encara que l’elenc original no estarà en aquesta etapa, el nou repartiment juvenil promet ser igual d’inoblidable. Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón i Esther Mejorada lideren aquesta generació, acompanyats per Kiko Bena, Miguel Fernández i Carla Domínguez, entre d’altres. Cada personatge portarà històries carregades d’emoció, desamor i conflictes propis de l’adolescència.

Els professors de l’institut Zurbarán també arriben amb cares noves. Itziar Miranda, recordada pel seu paper en Estimar és per sempre, s’uneix al claustre al costat d’Israel Elejalde, Bufona Escrivà i Silma López. Ells donaran vida a personatges que exploraran conflictes entre generacions i reflectiran les realitats actuals.

FoQ

Aquesta nova entrega conserva l’esperit que va fer gran a Física o Química, però l’adapta als desafiaments i aspiracions dels joves d’avui. Amb vuit capítols de 50 minuts, la sèrie abordarà temes atrevits i contemporanis. La direcció va a càrrec de Juanma Pachón i Daniel Romero, mentre que el guió està liderat per Carlos García Miranda, adaptant el format original de Carlos Montero.

Estrenada en 2008, Física o Química va ser un fenomen cultural que va marcar milions de joves a Espanya i més enllà. El 2020, l’especial Física o Química: El Retrobament va reunir l’elenc original, demostrant la força d’aquesta ficció. Ara, FoQ: La Nova Generació busca repetir aquest èxit amb una proposta fresca i aspiracional.

FoQ

Amb localitzacions a les Canàries i Madrid, i produïda per Buendía Estudios Canarias en col·laboració amb Boomerang TV, aquesta nova etapa promet emocionar i connectar amb les audiències com en els seus millors temps. Prepara’t per reviure la màgia del Zurbarán amb una nova generació disposada a fer història.