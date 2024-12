'Custòdia repartida': la sèrie amb què Javier Fesser ('Campions’) s’estrena en televisió

El 24 de gener, Disney+ estrena Custodia repartida, la primera sèrie dirigida per Javier Fesser, conegut per l’èxit de Campeones. Aquesta comèdia dramàtica combina humor i sensibilitat per abordar els desafiaments i la confusió que sorgeixen durant una separació amb fills, tot amb un enfocament realista i fresc.

La història segueix Cris i Diego, interpretats per Lorena López i Ricard Farré. Després de la seua separació, ambdós intenten mantenir una relació adulta pel benestar de la seua filla de cinc anys. Tanmateix, les limitacions econòmiques els obliguen a tornar a viure amb els seus pares, el que transforma la seua separació aparentment cordial en un conflicte familiar. Els avis, sempre disposats a ajudar, i els nets, en el centre de tot, afegeixen moments tant còmics com tensos a la trama.

La sèrie també compta amb les actuacions d’Adriana Ozores i Francesc Orella, al costat de nous talents com Aten Soria i Clara de Ramón. Cadascun d’aquests personatges, amb les seues pròpies complexitats, aporta profunditat i riquesa emocional a aquesta història plena de conflictes familiars. La sèrie aconsegueix equilibrar la comèdia amb l’emoció, brindant una experiència única en cada episodi.

Custòdia repartida

Amb la direcció de Fesser, Custòdia repartida ofereix una perspectiva humana sobre les decisions difícils que sorgeixen en el procés de separació. La sèrie mostra com les expectatives poden xocar amb la realitat en un context familiar complicat, fent que el relat sigui profundament relatable per als espectadors.

A diferència d’altres drames exagerats, Custòdia repartida es distingeix pel seu enfocament genuí i accessible, mostrant els alts i baixos de la vida familiar. Amb aquesta sèrie, Disney+ inicia el 2025 amb una proposta que ofereix tant rialles com reflexions sobre els complexos processos de separació i les dinàmiques familiars que marquen la societat actual.