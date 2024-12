Grison impressiona amb el seu canvi físic a la portada de Men’s Health

Grison, conegut per la seua participació en La revolta, ha deixat bocabadats els seus seguidors en protagonitzar la portada nadalenca de Men’s Health España. Després de dos mesos d’esforç constant, el músic ha demostrat que la disciplina pot transformar el cos i la ment. L’excampió mundial de LoopStation va superar el Repte Men’s Health, i la revista ho va celebrar amb humor en xarxes: "Es posa més fort que un pistatxo tancat". Les imatges del seu abans i després no deixen lloc a dubtes.

Grison va confessar que mai no s’havia vist en una forma tan bona: “Mai no havia arribat a això en la meua vida”, va assegurar sense perdre el seu característic humor. Reflexionant sobre els seus anys anteriors, va recordar que als 20 no cuidava els seus hàbits: “Em passava el dia menjant palmeres de xocolate i jugant al Pro Evolution”. Després de 15 anys sense practicar deporti, el desafiament va representar un canvi radical en la seua rutina.

Gràcies al seu esforç, Grison va aconseguir perdre 10 quilos, baixant de 87 a un pes més equilibrat. Aquest assoliment, segons ell, no és només físic, sinó el començament d’"un estil de vida més conscient, amb menys excessos i sense retrocedir després de tant sacrifici". La seua transformació ha marcat un punt d’inflexió en com afronta el benestar i el seu dia a dia.

Durant el procés, Grison va combinar la disciplina amb el seu conegut sentit de l’humor. En les seues aparicions en el programa de David Broncano, va compartir detalls de la seua estricta dieta i entrenaments. Fins i tot, va fer riure l’audiència amb una divertida pràctica: atrapar menjar que li llançaven des de l’altre extrem del teatre, encara que després l’escopia per no trencar la seua dieta.

Entre esforç, bromes i molta determinació, Grison ha demostrat que mai no és tard per començar de zero i superar límits personals. La seua transformació n’ha inspirat molts, recordant que amb compromís i actitud tot és possible.