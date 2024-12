Piqué li diu a Broncano que mai no perdonarà la traïció Figo al Barça en 'La Revuelta'

Gerard Piqué, exjugador del Fútbol Club Barcelona, es va obrir en una entrevista plena d’humor i sinceritat en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. En la xarrada, va repassar la seua carrera, va recordar moments complicats i va parlar sobre les joves promeses del Barça.

Un dels punts més intensos de l’entrevista va ser la menció de Luís Figo, que va deixar el Barça l’any 2000 per unir-se al Reial Madrid. Piqué no va ocultar el seu descontentament amb aquella decisió que va marcar al barcelonisme: “Era el nostre referent, va prometre quedar-se i dies després ho vam veure amb la samarreta del Madrid. Va ser un cop molt dur”, va comentar

L’exdefensa, conegut per la seua franquesa, va assegurar que no guarda rancors, però tampoc no oblida: “No tinc problema en asseure’m amb ell i dir-li el que penso. Ell sap el mal que va causar i que mai no s’oblidarà”.

A més de reviure temes del passat, Piqué va parlar sobre el futur del Barça, destacant Lamine Yamal, a qui va descriure com un jugador “superdotat”. Va recordar haver compartit entrenaments amb ell durant el seu últim any en el club: “Amb només quinze anys ja es veia que era diferent”.

Broncano i Piqué

També va elogiar Pau Cubarsí, una altra jove promesa, i va ressaltar el seu talent en la posició que Piqué va ocupar durant anys. “Té tot per ser un gran central i deixar empremta en el Barça”, va assenyalar.

L’entrevista també va abordar temes més enllà de l’esport. Broncano va aprofitar per esmentar la percepció ideològica de programes com La Revuelta i El Hormiguero. Ambdós van coincidir en la importància d’entendre’s malgrat les diferències: “La clau està en el diàleg i en trobar punts en comú”, va comentar Piqué.

El moment final va deixar oberta la possibilitat d’una trobada entre Piqué i Figo en un futur programa. La idea va generar rialles i aplaudiments al plató. “Jo estic llest per parlar amb ell, en portuguès si fa falta, i aclarir les coses cara a cara”, va fer broma el català.