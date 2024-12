Macarena Gómez respon a la polèmica després de les seues declaracions en els Premis Forqué

Macarena Gómez i el seu espòs, Aldo Comas, es van trobar en el centre de la polèmica després de les seues declaracions durant la catifa roja dels Premis Forqué 2024. L’actriu, coneguda pel seu paper a La que s’acosta, va generar una onada de crítiques en demanar que les denúncies d’assetjament i abús es presentin davant de les autoritats i no en xarxes socials.

Durant l’esdeveniment, Macarena va recolzar la postura d’Aldo Comas, que havia assenyalat que les denúncies públiques en plataformes com Instagram poden danyar carreres professionals i simplificar debats importants. Gómez va afirmar que aquestes situacions s’han de tractar en comissaries i tribunals, no en perfils de xarxes socials. Aquestes paraules van provocar una reacció immediata, obligant l’actriu a emetre un comunicat per aclarir les seues intencions.

En el seu missatge, Macarena va emfatitzar el seu suport a les víctimes i va condemnar qualsevol forma d’abús, físic o psicològic. "Estic frontalment en contra de qualsevol agressió i defenso que es denunciïn davant de les autoritats competents", va afirmar l’actriu. També va subratllar la importància de respectar la presumpció d’innocència, recordant que els tribunals són els únics garants de justícia.

Macarena va defensar la llibertat d’expressió dels qui trien compartir les seues experiències públicament, encara que va insistir que les denúncies formals són el camí més efectiu per aconseguir justícia.

Per la seua part, Aldo Comas va reafirmar les seues declaracions i va assenyalar que, encara que és fonamental alçar la veu contra l’abús, això s’ha de fer per les vies correctes. "Un jutge i no una captura de pantalla a Instagram és el que realment garanteix justícia", va expressar.

Macarena Gómez va finalitzar lamentant que les seues paraules hagin estat malinterpretades i va reiterar la seua solidaritat amb les víctimes. "Reitero el meu suport als qui han patit agressions o abusos", va concloure l’actriu. Aldo va recolzar aquestes declaracions compartint el missatge de la seua esposa a les seues xarxes socials.

La parella ha deixat clara la seua postura: el respecte a la justícia i el suport a les víctimes són pilars fonamentals per a ambdós.